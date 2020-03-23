الكويت تسمح بتسيير رحلة طيران يومية لعودة المصريين

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة تسییر رحلة یومیة من مطار الكویت الدولي إلى مطار القاھرة الدولي اعتبارا من یوم بعد غد الأربعاء الساعة الرابعة عصرا بواسطة شركة مصر للطیران حتى تاریخ 30 مارس الجاري وذلك بناء على طلب السلطات المصریة.

وأوضحت "الطیران المدني" في بیان صحفي الیوم الاثنین أن السلطات الكویتیة منحت شركة مصر للطیران حق التشغیل التجاري بمعدل رحلة یومیة على مدى أسبوع للمقیمین في الكویت الراغبین في المغادرة إلى جمھوریة مصر العربية.

وأعلنت الكويت، في 11 مارس تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

واستثنى القرار رحلات القادمين من الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط بالإضافة إلى طائرات الشحن، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار، إذ قال إن بلاده تعاني من تفشي وباء وافد إليها يتفشى مع كثرة التجمعات ورحلات الطيران، وفقا لكونا.

موضوع يهمك أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، تعليق حركة الطيران بمطارات البلاد كاملة اعتبارا من ظهر الخميس المقبل... مصر تعلق حركة الطيران بجميع المطارات.. خوفاً من الوباء مصر

كما أعلنت مصر تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من الخميس الماضي حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن القرار هدفه منع انتشار فيروس كورونا، الذي وصل عدد إصاباته في البلاد 125 حالة حتى يوم الأحد، حسب أرقام وزارة الصحة.

وأشار مدبولي إلى أن حكومته قررت خفض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية من أجل تقليل حجم التزاحم المعتاد في تلك المؤسسات.