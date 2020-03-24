السعودية تطالب مرافقها السياحية بإلغاء الحجوزات دون رسوم 

طالبت وزارة السياحة السعودية من كافة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بتسهيل إجراءات إلغاء الحجوزات دون تحميل العملاء أي تبعات مادية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن هذا الأمر يأتي ضمن التدابير المتخذة مع رفع مستوى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المملكة بنهاية الشهر الماضي تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت لمواجهة كورونا.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين. وتشمل الإجراءات تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والسائحين مؤقتاً.

وعلقت السلطات أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.