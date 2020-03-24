عمان: تعليق رحلات الطيران الدولي والداخلي بدءاً من الأحد

علقت سلطنة عمان جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد 29 مارس، وتُستثنى من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك بحسب ما ورد في مركز الأخبار العماني على تويتر.

وأغلقت سلطنة عُمان، يوم أمس، جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.

وأوضحت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا، أنها استثنت من هذا القرار المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

وكانت سلطنة عمان، قد أقرت الأحد، إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.

🔴 #عاجل | اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 : تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي#مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) March 24, 2020

وأعلن التلفزيون العماني نقلا عن لجنة مكافحة كورونا، أنه سيتم تقليل عدد الموظفين في الخدمات الحكومية إلى 30% من إجمالي العاملين والباقي يعمل عن بعد.

وسيتم وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها.

موضوع يهمك أعلنت سلطنة عُمان إغلاق جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.وأوضحت اللجنة العليا العمانية... كورونا.. سلطنة عُمان تغلق المحلات التجارية ومنافذ البيع اقتصاد

وقررت اللجنة إغلاق كافة محلات الصرافة في إطار إجراءات مكافحة كورونا، وحظر التجمعات في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

ودعت وزارة القوى العاملة أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وأثناء الإجازات والعطلات الأسبوعية وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.

ونوهت الوزارة بوقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك، والذي يأتي في إطار العمل بتوجيهات الجهات المختصة بالسلطنة لتطبيق أعلى المعاير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره وتعزيز الإجراءات الوقائية الهادفة الى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين.

وقد قررت وزارة القوى العاملة إيقاف استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات والدوائر التابعة لها في محافظات السلطنة مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وسوف تستمر الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا وعلى المراجعين والشركات الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.