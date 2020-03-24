مصر تمدد تعليق حركة الطيران لأسبوعين بدءاً من أبريل

أعلنت مصر تمديد تعليق حركة الطيران لأسبوعين آخرين اعتبارا من أول أبريل المقبل.

واتخذت السلطات المصرية عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

كما سيتم إغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاقها كاملا يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.

موضوع يهمك اتخذت السلطات المصرية، منذ السبت الماضي وحتى اليوم الخميس، إجراءات كبيرة وشاملة لمواجهة كورونا، شملت تعطيل دراسة، وتوقف... مصر.. إغلاقات وتوقف طيران وتعليق دراسة لمواجهة كورونا مصر

وكانت أعلنت مصر تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس 19 مارس/أذار وحتى نهاية الشهر.

ويهدف قرار تمديد تعليق حركة الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأشار مدبولي إلى أن حكومته قررت خفض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية من أجل تقليل حجم التزاحم المعتاد في تلك المؤسسات.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة المصرية تعليق الدارسة لمدة أسبوعين، تبعها إعلان وزارة الأوقاف المصرية منع التجمعات الاجتماعية، مثل مآتم تلقي العزاء، إضافة إلى غلق جميع المزارات الدينية حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتح السيسي قد أعلن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك من إجراءات احترازية.