الأمم المتحدة: السياحة الدولية ستتراجع 30% بسبب كورونا

توقعت منظمة السياحة العالمية أن يتراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30% في العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت الأمم المتحدة توقعت سابقا أن يبلغ التراجع 1 إلى 3% مقارنة بالعام 2019.

وتوقعت وكالة الأمم لمتحدة المتخصصة ومقرها في مدريد، أن تتراجع الإيرادات السياحية 300 إلى 450 مليار دولار.

وكانت آخر أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع في السياحة بنسبة 4% في العام 2009، على ما أشارت المنظمة.

ارتفع عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم. وتجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في إيطاليا، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. وحتى الآن، تعافى أكثر من 120 ألف شخص، وفقًا للإحصاءات الجارية التي تحتفظ بها هوبكنز.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 769 حالة لتصبح 4858 في زيادة قياسية جديدة خلال يوم واحد. وزادت حالات الإصابة إلى 64059 مقارنة مع 56188 أمس الخميس.

وفي ألمانيا، أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 289. كما أعلنت عن 1049 إصابة جديدة بالفيروس وارتفاع الإصابات إلى 7284.

ويأتي ذلك فيما سجلت الصين أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وأعلنت الصين، الجمعة، تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.