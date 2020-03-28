السياحة العالمية.. تراجع 30% وخسائر مقبلة بـ 450 مليار دولار

توقعت منظمة السياحة العالمية تراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20% إلى 30% في العام 2020، بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن توقعت سابقا أن يبلغ التراجع 1% إلى 3%.

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وتوقعت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة ومقرها في مدريد أن تتراجع الإيرادات السياحية 300 إلى 450 مليار دولار، أي قرابة ثلث عائدات 2019 التي بلغت 1,5 تريليون دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للوكالة في بيان إن "السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا"، مضيفا "واضح أن ملايين الوظائف في القطاع مهددة".

ولفتت الوكالة إلى أن السياحة العالمية تراجعت بنسبة 4% خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 وفقط بنسبة 4% عام 2003 في أعقاب تفشي متلازمة سارس التي أودت بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.

وكانت المنظمة توقعت مطلع العام أن تسجل السياحة العالمية نموا بنسبة 3% إلى 4% لكنها عدلت توقعاتها في 6 مارس بسبب التفشي السريع لـ "كوفيد 19"، وتنبأت بأن يبلغ التراجع 1% إلى 3%.

ومنذ مراجعة التوقعات، فرض مزيد من الدول قيودا على السفر، وتم إلغاء مزيد من الرحلات في وقت تسعى فيه حكومات العالم إلى احتواء انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 23 ألف شخص في أنحاء العالم.