 ارتفاع جنوني بتكلفة الشحن الجوي لهذا السبب

أدى الطلب المُلح على المعدات الطبية مع تفشي فايروس كورونا المستجد إلى ارتفاع تكلفة الشحن الجوي بشكل جنوني خلال الفترة الماضية.

وبحسب رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة "باسفيك إير" أنتوني لاو فقد ارتفعت تكلفة استئجار طائرات 747

Boeing و 777 Boeing لشحن البضائع والأدوية من هونغ كونغ إلى أوروبا في المواسم العادية من 300 ألف دولار إلى ما يصل إلى 800 ألف دولار حاليا وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، مشيراً إلى أن التكلفة تتغير على مدار الساعة مع زيادة الطلب على المُعدات الطبية.

يُشار إلى أن شركات الطيران الآن باتت تستخدم أساطيلها لنقل البضائع بما فيها الأدوية مع تراجع الطلب على السفر إثر جائحة كورونا.