السياحة المصرية تحقق إيرادات قياسية بـ 13 مليار دولار في 2019 

حققت مصر أعلى إيرادات للسياحة في تاريخها في عام 2019، بعدما تجاوزت 13.03 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5%، مقارنة بعام 2018، لتفوق بذلك رقمها القياسي السابق المحقق في العام 2010.

وأشار البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم إلى أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420% عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.

وبلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 13.1 مليون سائح بزيادة 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح، لكنها تبقى أقل من العدد المسجل في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.