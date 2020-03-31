دبي تساند طيران الإمارات برأسمال جديد للتغلب على كورونا

قال ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة ملتزمة بالدعم الكامل لطيران الإمارات.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "اليوم نجدد التزامنا بدعم قصة نجاح انطلقت في منتصف الثمانينات لتتربع على عرش الناقلات الدولية في العالم".

اليوم نجدد التزامنا بدعم قصة نجاح انطلقت في منتصف الثمانينيات لتتربع على عرش الناقلات الدولية في العالم. حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة. pic.twitter.com/hTezJlW4u3 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 31, 2020

وأشار إلى أن حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة.

وذكر أن طيران الإمارات الناقلة الوطنية تتمتع بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما، مشيرا إلى أن الإمارة ستعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وفي تصريحات الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، للعربية، إن الناقلة لن تعلق كافة رحلات الركاب، بل ستستمر في تسيير الرحلات إلى 12 وجهة حول العالم، تمثل 7% من النشاط التشغيلي للوجهات، بحيث يشمل التعليق التدريجي 93% من الوجهات ويبدأ من الشهر الحالي.

وأضاف الرضا أن طيران الإمارات "لن تقوم بتسريح أي من موظفيها لكنها ستتخذ بعض الإجراءات والتدابير لخفض بعض الرواتب لبعض درجات الموظفين" للتعامل مع الظروف غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الطيران في العالم، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه "من الصعب أن يكون العالم في عزلة وهذا من المستحيلات، فالعالم مربوط مع بعضه اقتصاديا، وستكون هناك جهود عالمية من كل الشركات".