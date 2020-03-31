فلاي دبي تخفض رواتب موظفيها مؤقتاً لـ3 أشهر

أعلنت شركة "فلاي دبي" عن قرارها بتخفيض رواتب موظفيها مؤقتاً ولمدة 3 أشهر بداية من شهر أبريل المقبل.

يأتي ذلك نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران العالمي.

وبحسب الشركة سيساهم القرار بدعم سيولتها، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع حالة من عدم اليقين.

موضوع يهمك قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء إن الإمارة ستضخ رأسمال جديدا في شركة طيران الإمارات، إحدى... دبي تتعهد بدعم حكومي وتمويل جديد لطيران الإمارات سياحة وسفر

إلى ذلك، أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام الإمارة بالدعم الكامل لمجموعة طيران الإمارات.

وذكر الشيخ حمدان أنه سيتم ضخ رأسمال جديد في المجموعة، وذلك انطلاقاً من التزام الحكومة تجاه الناقلة الوطنية.

وذكر الشيخ حمدان أنه سيتم الإعلان قريباً عن الإجراءات المتخذة لدعم الناقلة الوطنية.

قطاع الطيران يعمل بأقل من نصف السعة

تأتي هذه التطورات الدراماتيكية، في وقت يعمل فيه قطاع الطيران العالمي بأقل من نصف السعة التي كان يمتلكها في منتصف يناير بعد إلغاء 20 مليون مقعد آخر من الخدمات المجدولة الأسبوع الماضي بحسب OAG Aviation Worldwide.

وقد جاء أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق على المستوى العالمي مع تسريع الولايات المتحدة والهند لتخفيضاتهما، بمقدار 4,4 مليون مقعد لأميركا تعادل 21% من السعة.

موضوع يهمك توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، الثلاثاء، أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام... "إياتا": كورونا يكلف قطاع الطيران 252 مليار دولار سياحة وسفر

فيما خفضت الهند المقاعد بـ3,5 مليون مقعد تعادل 70% من سعتها.

وخلال 10 أسابيع، انخفضت السعة العالمية من 106 ملايين مقعد إلى 49 مليون مقعد والتوقعات لانخفاضها إلى 40 مليوناً قريباً.

هذا ويمكن أن تخسر شركات الطيران 252 مليار دولار من الإيرادات هذا العام، وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي.