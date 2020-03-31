هل يصمد قطاع الطيران بوجه أعاصير كورونا؟

يعمل قطاع الطيران العالمي بأقل من نصف السعة التي كان يمتلكها في منتصف يناير، بعد إلغاء 20 مليون مقعد أخرى من الخدمات المجدولة الأسبوع الماضي، بحسب OAG Aviation Worldwide.



وقد جاء أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق على المستوى العالمي مع تسريع الولايات المتحدة والهند لتخفيضاتهما بمقدار 4,4 مليون مقعد لأميركا تعادل 21% من السعة، فيما خفضت الهند المقاعد بـ3.5 مليون ألف مقعد تعادل 70% من سعتها.

وانخفضت السعة العالمية خلال 10 أسابيع من 106 ملايين مقعد إلى 49 مليون مقعد والتوقعات لانخفاضها إلى 40 مليون قريباً.

ويمكن أن تخسر شركات الطيران 252 مليار دولار من الإيرادات هذا العام، وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي.