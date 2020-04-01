ألمانيا تمنع هبوط الطائرات الإيرانية بسبب كورونا

حظرت ألمانيا على الطائرات الإيرانية الهبوط في المطارات الألمانية، في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

واتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع رؤساء الولايات الألمانية، الأربعاء، على تمديد العمل بالإجراءات الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى انتهاء عطلة عيد الفصح في 20 أبريل/نيسان.

وحثت ميركل الألمان على الامتناع عن الزيارات الخاصة، وخاصة العائلية، ودعتهم للالتزام بالإجراءات المعمول بها حتى في عيد الفصح.

وقالت ميركل إنه "من المبكر جدا التفكير برفع الإجراءات" الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في مواجهة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.