شركات طيران مصرية تناشد الحكومة: أنقذونا

ناشدت شركات طيران خاصة مصرية وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال بيان على صفحة وزارة الطيران المدني مساء أمس الثلاثاء: "ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة".

وأضاف البيان أن الوزير التقى، أمس الثلاثاء، عددا من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلي مصر.

ومدت مصر الأسبوع الماضي أجل تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من أبريل. وكانت مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى في 19 مارس، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده.

وسمحت السلطات باستمرار الرحلات التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.