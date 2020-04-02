الخطوط الجوية البريطانية تبحث تعليق عمل 32 ألف موظف

تبحث الخطوط الجوية البريطانية تعليق عمل 32 ألف موظف بسبب تعطل الرحلات الجوية جراء انتشار فيروس كورونا.

ويواجه آلاف العاملين في شركات الطيران الأوروبية والعالمية خطر فقدان وظائفهم، أو على الأقل يعانون من مصير مجهول في ظل انتشار فيروس "كورونا" الذي تسبب بضربة قاسية لقطاع السياحة والسفر، ودفع الملايين من المسافرين لإلغاء رحلاتهم وحجوزاتهم، فضلاً عن القيود التي وضعتها أغلب دول العالم على السفر والحدود بسبب الفيروس.

وبدأت شركات الطيران حول العالم خفضاً فعلياً في النفقات في محاولة للحد من الخسائر التي بدأت تتكبدها منذ بداية العام الحالي 2020، وذلك بالتزامن مع إلغاء عشرات الرحلات يومياً، إما بسبب القيود على السفر أو بسبب عدم وجود مسافرين وحجوزات.

وكانت شركة الخطوط البريطانية بدأت بعرض "إجازة من دون أجر" على العاملين لديها من الموظفين والذين يزيد عددهم عن 45 ألف موظف، وذلك في محاولة لخفض النفقات في الوقت الذي تواجه فيه الشركة أعباء انخفاض حاد في الطلب على رحلاتها بسبب انتشار فيروس "كورونا".