طيران الإمارات للعربية: تسيير رحلات ركاب يومية لـ5 وجهات أوروبية

قال عادل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن قرار الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب ينطبق على كافة شركات الطيران في دولة الإمارات.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن طيران الإمارات ستسير حاليا ما بين 10 و15 رحلة طيران ركاب يوميا، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل الأزمة، وستكون في اتجاه واحد من دبي إلى الجهة المقصودة فقط، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو مساعدة عودة مواطني بعض الدول في الإمارات إلى دولهم.

وأشار إلى أنه من المخطط تسيير رحلات إلى لندن وفرانكفورت وباريس وزيورخ وبروكسل، وهناك وجهات أخرى سيتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات المعنية. وأوضح أن الولايات المتحدة من ضمن الوجهات التي قد يسير لها طيران الإمارات رحلات خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن "طيران الإمارات" قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً.

‏⁧‫وقال الشيخ ‏أحمد بن سعيد: "بمرور الوقت نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب، بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر وضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا ومتعاملينا".

وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم. و ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.