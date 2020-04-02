141 مليار درهم إنفاق السياح الدوليين بالإمارات في 2019

قال مجلس السياحة والسفر العالمي إن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، خلال العام الماضي، وصل إلى نحو 141.1 مليار درهم، مشيراً إلى أن القطاع أسهم في توفير 754.2 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2019 بالسوق المحلية.

وأضاف المجلس في تقريره السنوي أن الإنفاق على السياحة الترفيهية يشكل نحو 79% من إجمالي حجم الإنفاق الدولي على السياحة في الإمارات، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتفصيلاً، كشف التقرير السنوي لمجلس السياحة والسفر العالمي أن الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بلغ 11.9% بنحو 117.8 مليار درهم، خلال العام الماضي، وبنمو نسبته 5%، مقارنة بعام 2018.

وأوضحت البيانات التي نشرها المجلس، أمس، والتي تغطي 185 دولة، أن القطاع أسهم في توفير 754.2 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي في السوق الإماراتية، أي ما يعادل 11.1% من إجمالي حجم سوق التوظيف.

وبيّنت أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات بلغ 141.1 مليار درهم خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيانات المجلس، تصدرت الهند زوار الدولة، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018 بحصة 12%، تليها السعودية بحصة 9%، ثم المملكة المتحدة بحصة 8%، ثم السوق الصينية بنحو 6%، تلتها سلطنة عُمان بنسبة 5%.

وأضافت أن السعودية والمملكة المتحدة تتصدران قائمة الأسواق التي يقصدها سكان الدولة بنحو 14 و12% لكل منها على التوالي، تلتها الكويت والبحرين بنسب متقاربة.

وأظهرت بيانات المجلس أن الإنفاق على السياحة الترفيهية يشكل نحو 79% من إجمالي حجم الإنفاق الدولي على السياحة في الإمارات، مقابل نسبة تبلغ 21% للإنفاق على سياحة الأعمال.

أما أوسطياً، كشف المجلس في تقريره أن الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بلغ العام الماضي 8.6%، بنحو 245 مليار دولار، وبنمو 5.3% مقارنة بعام 2018.

وأشار إلى أن القطاع أسهم في توفير 6.7 ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي في أسواق المنطقة، أي ما يعادل 8.8% من إجمالي حجم سوق التوظيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط.