طيران الإمارات تعتزم استئناف الرحلات على مراحل من 1 مايو

قال مصدران مطلعان إن طيران الإمارات تعتزم استئناف عملياتها على مراحل بدءا من أول مايو، وذلك بعد أن علقت رحلات الركاب في مارس.



أوقفت الإمارات الرحلات الجوية للركاب لأسبوعين حتى الثامن من إبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن بعض الناقلات تسير رحلات للأجانب.



وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات يوم أمس الخميس إن الناقلة ستستأنف الرحلات الجوية تدريجيا مع رفع القيود على السفر والعمليات المرتبطة به، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.



وقالت المصادر إن طيران الإمارات، وهي من كبرى شركات الطيران في العالم التي تسير رحلات طويلة، تضع تصوراً ينطوي على تمكنها من استئناف العمليات على مراحل بدءا من أول مايو، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يتغير.

موضوع يهمك انخفضت أسعار الغذاء العالمية بشكل حاد في مارس/آذار. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً في غالبه بتقلص الطلب نتيجة لآثار جائحة... أسعار الغذاء العالمية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2015 اقتصاد





ولم ترد شركة الطيران حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.



وتفرض الحكومات في أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر، بما في ذلك منع مغادرة مواطنيها ودخول الأجانب، مما ساهم في توقف فعلي لحركة السفر الدولي بسبب جائحة الفيروس.



ومن غير الواضح متى ستخفف تلك القيود.



وكانت طيران الإمارات قد قالت يوم أمس إنها حصلت على موافقة حكومية لاستئناف بعض الرحلات إلى خارج البلاد اعتبارا من السادس من إبريل للأجانب داخل الإمارات الراغبين في العودة إلى بلادهم.



وقالت إن الرحلات الأولى ستكون إلى لندن وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزوريخ.



وقالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي إنها ستستأنف خدماتها المنتظمة من الخامس من إبريل إلى سول ثم إلى ملبورن وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وأمستردام.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات إن رحلات محددة تحصل على الإذن لكي يستطيع الأجانب مغادرة البلاد لكن التعليق القائم على خدمات نقل الركاب المنتظمة، مثل الطيران العارض، مازال ساريا، حسبما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.