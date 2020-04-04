طيران الإمارات: عودة الإماراتيين العالقين مجاناً

تعمل مطارات دبي على إنهاء إجراءات بقية المسافرين الذين اضطروا للبقاء في مطار دبي الدولي، وعددهم 91 مسافراً ومسافرة، بعد تعليق أغلب رحلات الطيران للركاب، بسب وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأكدت طيران الإمارات أنها ستعيد المواطنين الإماراتيين على متن رحلاتها من الخارج مجاناً، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وقال الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، إن طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من دبي الأسبوع المقبل، موضحاً أن عليهم التواصل مع سفارات الإمارات للترتيب للعودة.

وقالت مطارات دبي في بيان صحافي، إنه تقرر استضافة جميع الركاب الـ91 المتبقين في المطار من جنسيات مختلفة في فنادق مطار دبي، مع تطبيق تدابير الحجر الصحي اللازمة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم في أقرب فرصة، سواء لتمكينهم من العودة مجدداً إلى أوطانهم أو الانتهاء من إجراء الفحوص الطبية اللازمة لتمكينهم من الدخول إلى الدولة، وفق المعايير والاشتراطات الموضوعة من قِبَل الجهات المختصة.

وكان إجمالي من تأثروا بقرار تعليق الرحلات قد ناهز نحو 600 راكب، إما بسبب تقليص رحلاتهم خارج مطار دبي الدولي أو لأنهم كانوا يسعون إلى دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بعد وضع قيود على الدخول إلى الدولة، إلا أن الجهود لم تتوقف بل تم تكثيفها لإيجاد البدائل الكفيلة بإعادة الركاب العالقين في المطار إلى بلدانهم، بينما تم توفير أقصى درجات العناية للجميع.