السعودية: 11 ألف غرفة فندقية للمواطنين العائدين من الخارج

أعلنت السعودية تجهيز 11 ألف غرفة فندقية، لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج، في سياق توجيهات قيادة المملكة، بضرورة ضمان سلامة المواطنين السعوديين داخل وخارج المملكة، في ظروف مواجهة جائحة كورونا عالمياً.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أنها ستتلقى طلبات العودة إلكترونياً وستحدد مواعيد السفر للمواطنين في الخارج للعودة إلى المملكة.

كانت دول العالم، ومن بينها السعودية، علقت رحلات الطيران في سياق إجراءات دولية تستهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

موضوع يهمك بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأحد، بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة.وبحسب ما... "الجوازات" تبدأ بإجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة السعودية

من جهته أكد وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن منظومة النقل ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية تعمل على ترتيب عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

وقال الجاسر بتصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين والمواطنات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، سواء داخل أو خارج المملكة.

وأفاد أن هيئة الطيران المدني سخّرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أن الهيئة تعمل على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.

وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للطيران المدني سوف تقوم باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث ستقوم الهيئة بدورها بتهيئة نقاط المغادرة والوصول وطواقم الطائرات والمطارات لضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، كما أكد أن منظومة النقل تعمل وفق خطة متكاملة في هذا الصدد، حيث تقوم كل جهة بتنفيذ المهام التي تنوط بتخصصها، والتي تصب في مصلحة وسلامة المواطنين.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، إن الهيئة بتوجيهات قيادة المملكة، قد سّخرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت الهيئة بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أن الهيئة تعمل على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.

وبيَن المنصوري أن الهيئة العامة للطيران المدني ركزت في إجراءاتهــا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات لضمـان تطبيـق الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة بهـذا الشـأن.