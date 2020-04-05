طيران الإمارات تبدأ استئناف رحلات محدودة لهذه الوجهات

قالت مؤسسة مطارات دبي إن السلطات الإماراتية منحت شركة "طيران الإمارات" الموافقة لنقل المسافرين من الإمارات إلى بعض الوجهات، ونتيجة لذلك ستبدأ الشركة اعتباراً من اليوم عملياتها إلى وجهات محددة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

ونصحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، المتعاملين الراغبين السفر الاتصال بـ"طيران الإمارات" مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجوزات السفر.

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وأوضحت أن جميع الركاب المغادرين سيخضعون لمسح حراري في مطار دبي الدولي. كما يتم تذكير الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي، بحسب صحيفة البيان.

وأكدت المؤسسة التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة المتعاملين والمتجمع والموظفين.

كانت "طيران الإمارات" قد أعلنت أنها ستبدأ رحلاتها إلى 5 وجهات، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

وستعمل الرحلات من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.