مساعٍ أميركية لإقرار خطة سريعة لإنقاذ قطاع الطيران

طالب المسؤولون الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب الإسراع في إنقاذ شركات الطيران في مواجهة كوفيد-19، وذلك تجنباً لتسريح موظفين، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة رسالة بعثها المسؤولون الديمقراطيون إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين قالوا فيها "نحضكم على إبرام اتفاقيات للدعم المباشر للأجور، بشكل سريع وعادل"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذه الرسالة، "يجب ألا تكون المساعدة مصحوبة بشروط غير معقولة قد تدفع صاحب عمل إلى اختيار الإفلاس" بدلاً من الإبقاء على موظفيه.
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وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين "يدركون الحاجة إلى حماية أموال دافعي الضرائب المستخدمة لإنقاذ" قطاع الطيران، لكنهم يشددون في المقابل على أن "الإدارة يجب أن تضمن التزام الشركات بحماية العمال".
وتعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، وقد اضطرت إلى تعليق غالبية نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.