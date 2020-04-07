رجل أعمال مصري يخطط لشراء ثالث أكبر شركة سياحية في أوروبا

يخطط الملياردير المصري، سميح ساويرس، للاستحواذ على مجموعة "إف تي آي" الألمانية للسياحة، ثالث أكبر شركة سياحية في أوروبا، بحسب تقرير لصحيفة "فيلت" الألمانية. وبحسب التقرير، تم إبلاغ الهيئة الألمانية لحماية المنافسة بخطط الاستحواذ الكامل على المجموعة.

وأشار التقرير إلى أن ساويرس أصبح له حصة في المجموعة قبل ستة أعوام، ويمتلك حاليا 33% من أسهمها.

وذكرت المجموعة ردا على استفسار من الصحيفة أن "ساويرس لم يقم بأي استحواذ (للمجموعة) حتى اللحظة الحالية"، مضيفة أنه في حال حدوث أي تغيير في نسب الحصص، ستعلن المجموعة ذلك.

وتضرر قطاع السياحة بشدة جراء جائحة كورونا، حيث توقفت حركة الطيران بالكامل تقريبا في أنحاء العالم عقب فرض قيود واسعة على السفر للسيطرة على الجائحة.

وتعتبر مجموعة "إف تي آي" الألمانية، بأرباحها التي بلغت مؤخرا 4.2 مليارات يورو وعدد عمالها الذي يبلغ 12 ألف موظف، ثالث أكبر مجموعة سياحية على مستوى أوروبا بعد "توي" و"دير توريستك" الألمانيتين.

ويمارس الملياردير المصري سميح ساويرس نشاطه في سبع دول عبر مجموعة أوراسكوم، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وينشئ ساويرس فنادق ومنتجعات سياحية وموانئ لليخوت في مصر ومنتنيجرو وسلطنة عمان، ومدن كاملة في بعض الأماكن، وكذلك فنادق فاخرة في سويسرا.