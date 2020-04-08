فلاي دبي: 6 طائرات ركاب لشحن السلع

أعلنت فلاي دبي تخصيص 6 طائرات للركاب من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد للعمل كرحلات شحن كاملة لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التعليق المؤقت لعمليات المسافرين كجزء من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "ندرك أهمية الشحن الجوي ودوره الفاعل في دعم استمرارية سلسلة التوريد والجهود على مستوى الحكومة والقطاع الخاص لضمان حركة الإمدادات الأساسية خاصة خلال هذه الظروف غير المسبوقة".

ووفرت فلاي دبي للشحن 44 رحلة شحن حملت 146 طناً من البضائع.