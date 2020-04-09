قطاع الطيران في الشرق الأوسط قد يفقد 900 ألف وظيفة 

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في تقرير له، إن هناك خطرا محتملا في زوال 24.6 مليون وظيفة بالقطاع، مع استمرار انعدام الطلب على السفر الجوي، بسبب آثار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح "إياتا" في تحليل نشره أمس، أن أكثر من 65.5 مليون شخص حول العالم يعتمدون على قطاع النقل الجوي، بما فيها قطاعات السياحة والسفر، كما أن من بينهم 2.7 مليون موظف يعملون لدى شركات الطيران.

وبحسب السيناريو الذي وضعه "إياتا" في حال استمرت قيود السفر المفروضة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن هنالك نحو 25 مليون وظيفة معرّضة للخطر حول العالم، تشمل، 11.2 مليون وظيفة في آسيا والمحيط الهادئ، 5.6 مليون وظيفة في أوروبا، 2.9 مليون وظيفة في أميركا اللاتينية، مليوني وظيفة في أميركا الشمالية، مليوني وظيفة في إفريقيا، 900 ألف وظيفة في الشرق الأوسط، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.