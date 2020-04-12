إير آسيا تخفض رواتب موظفيها بين 15 و75% 

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إير آسيا إن مؤسسي شركة الطيران الماليزية لن يتقاضوا رواتبهم وإن العاملين وافقوا على خصم يصل إلى 75% من الأجور نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال توني فرنانديز في تدوينة على إنستغرام إنه ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي قمر الدين ميرانون "لن يتقاضيا راتبا في هذه الفترة"، في حين أن العاملين من شتى أقسام الشركة "وافقوا على تخفيضات مؤقتة للأجور تدور بين 15 و75%، بناء على الأقدمية، لتقاسم تأثير هذا الأمر على أعمالنا".

وقال فرنانديز إن شركات الرحلات الجوية منخفضة التكلفة لا تحقق أي إيرادات حاليا وإن 96% من أسطولها متوقف.

وتابع "مازالت لدينا التزامات مالية كبيرة مثل موردي الوقود ووكلاء التأجير." ولم تسرح الشركة أيا من موظفيها.