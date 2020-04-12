طيران الاتحاد تسيّر رحلات لـ5 وجهات لمغادرة الإمارات

أعلن طيران "الاتحاد" تسيير رحلات خاصة لخمس وجهات دولية لنقل الراغبين في مغادرة الإمارات.

والرحلات الجوية الخاصة هي لهذه الوجهات: بروكسل ولندن وطوكيو وزيورخ ودبلن.

أعلنت مطارات دبي أن طيران الإمارات سوف تستأنف، اعتباراً من اليوم الأحد، عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي.

موضوع يهمك أعلنت مطارات دبي أن طيران الإمارات سوف تستأنف، اعتباراً من اليوم الأحد، عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3... طيران الإمارات تستأنف الأحد رحلات إلى وجهات محددة سياحة وسفر

ونصحت مطارات دبي في بيان أمس الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر.

وقالت إن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وأكدت مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة موظفيها والعملاء والمجتمع، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

ويأتي الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتباراً من 24 مارس وحتى إشعار آخر.

وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي ومطار دبي وورلد سنترال هذه الفترة.