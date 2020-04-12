طيران الإمارات تستأنف الأحد رحلات إلى وجهات محددة

أعلنت مطارات دبي أن طيران الإمارات سوف تستأنف، اعتباراً من اليوم الأحد، عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي.

ونصحت مطارات دبي في بيان أمس الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر.

وقالت إن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وأكدت مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة موظفيها والعملاء والمجتمع، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

ويأتي الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتباراً من 24 مارس وحتى إشعار آخر. وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.

وقال عادل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، في تصريحات سابقة للعربية، إن الشركة ستسير حاليا ما بين 10 و15 رحلة طيران ركاب يوميا، مقارنة بـ 500 رحلة يوميا قبل الأزمة، وستكون في اتجاه واحد من دبي إلى الجهة المقصودة فقط، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو المساعدة في عودة مواطني بعض الدول في الإمارات إلى دولهم.

وأشار إلى أنه من المخطط تسيير رحلات إلى لندن وفرانكفورت وباريس وزيوريخ وبروكسل، وهناك وجهات أخرى سيتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات المعنية. وأوضح أن الولايات المتحدة من ضمن الوجهات التي قد يسير لها طيران الإمارات رحلات خلال الفترة المقبلة.