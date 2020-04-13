طيران الإمارات تعلن عن 7 وجهات لنقل الركاب إلى بلادهم

أعلنت طيران الإمارات، على تويتر، عن خدمات محدودة لنقل الركاب من دبي إلى 7 وجهات: الجزائر وشيكاغو وجاكرتا وكابول ومانيلا وتونس وتايبه.

وأوضحت أن الخدمة تيسير للمقيمين والزوار الراغبين في العودة لبلادهم.

Emirates announces limited passenger services from Dubai to Algiers, Chicago, Jakarta, Kabul, Manila, Tunis and Taipei. @DXB https://t.co/6OmtWsihkl pic.twitter.com/6Ds7J3GJvY — Emirates Airline (@emirates) April 13, 2020

وأشارت إلى أن جميع رحلات الشركة ستنطلق من مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

ونصحت مطارات دبي، في بيان صدر السبت، الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر.

وقالت إن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

موضوع يهمك أعلنت مطارات دبي أن طيران الإمارات سوف تستأنف، اعتباراً من اليوم الأحد، عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3... طيران الإمارات تستأنف الأحد رحلات إلى وجهات محددة سياحة وسفر

وأكدت مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة موظفيها والعملاء والمجتمع، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

ويأتي الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتباراً من 24 مارس وحتى إشعار آخر. وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.