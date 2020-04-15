تونس.. خسائر للسياحة بـ 1.4 مليار دولار وفقدان 400 ألف وظيفة

أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد أن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3%

هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعاً بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.



وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش، أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة، من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة، و250 ألفا غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.