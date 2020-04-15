طيران الإمارات: فحوصات كورونا سريعة للمسافرين قبل الإقلاع

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستقوم بإجراء فحوصات كورونا سريعة للمسافرين قبل الإقلاع.

وتخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها أخيراً إلى كل من لندن وفرانكفورت.

وأضافت الناقلة أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وتطبق طيران الإمارات برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، ستحرص على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال. وستضاف لكل راكب سبعة كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.

وقالت إنه يتعين على الركاب وضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وأضافت ستخضع جميع طائرات الناقلة لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

وأمس، أعلنت طيران الإمارات تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كورونا، إذ سهلت عملية إعادة الحجز، وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم.

وكشفت الشركة عن ثلاثة خيارات، تتمثل في: الاحتفاظ بتذاكر السفر لمدة 760 يوماً، أو الحصول على قسيمة سفر لمدة عامين، أو استرجاع كامل قيمة التذاكر أو القسائم غير المستخدمة.