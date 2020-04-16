"سياحة دبي": تمديد الإجراءات الاحترازية حتى إشعار آخر

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إنه تماشياً مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي لضمان صحة وسلامة سكانها وزوارها، فقد تقرر تمديد جميع التعاميم والإجراءات حتى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة في رسالة لمنظمي الرحلات الداخلية وأصحاب المنشآت الفندقية والمطاعم العائمة ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات في إمارة دبي، أنها ستقيم بشكل مستمر الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مشددة على الالتزام الكامل بجميع التدابير الاحترازية.

وكانت اقتصادية دبي قد سمحت لمجموعة جديدة من الأنشطة التجارية بممارسة أعمالها من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بشرط الالتزام بالتدابير الوقائية ضد تفشي كوفيد 19.

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وأكدت أن قراراها يأتي تمشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يمكن لمحلات الأنشطة التجارية المرتبطة ببيع سلع غذائية متنوعة ممارسة أعمالها في دبي خلال ساعات العمل التي تبدأ من 8 صباحاً حتى 8 مسا ء مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي، وإصدار تصاريح الحركة.

كما أوضحت أن الأنشطة التجارية المسموح لها ممارسة عملها في دبي تتضمن ‏تجارة اللحوم، وتجارة الخضراوات والفواكه، والمحمصة، والمطحنة، وتجارة المكسرات، وتجارة الحلويات والشوكولاتة، وتجارة الأسماك، وتجارة القهوة، وتجارة الشاي. مؤكدة أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تجاوز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة وتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد.