الكويت.. 75 رحلة لإجلاء 11850 مواطناً من 16 وجهة

حددت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي جداول رحلات إجلاء المواطنين في الخارج، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في 19 و20 و21 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن يوم الأحد سيشهد تسيير 28 رحلة على متن شركات طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية تنقل 3940 مواطناً، مقابل 25 رحلة يوم الاثنين لنقل 3970 مواطناً، و22 رحلة ليوم الثلاثاء لإجلاء 3940 كويتياً موجودين في الخارج، ليصل الإجمالي إلى 75 رحلة تنقل نحو 11850 مواطناً إلى الكويت في إطار المرحلة الثانية من عملية الإجلاء التي حددتها الحكومة في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين، سعد العتيبي، إن المرحلة المقبلة - وهي الأولى من خمس مراحل - ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف العتيبي أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الرياض والدمام وجدة وأبوظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية وعمان ولندن وإسطنبول وأنقرة وجنيف وباريس وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.

وأفاد أن اليوم الأول يتضمن 28 رحلة جوية موزعة على النحو التالي ( 8 رحلات إلى الرياض و 3 إلى الدمام و 2 إلى أبوظبي و 5 رحلات إلى دبي و6 إلى المنامة فضلاً عن 3 رحلات إلى الدوحة ورحلة واحدة إلى مسقط).

وأضاف أن رحلات اليوم الثاني وعددها 25، تشمل: (5 رحلات إلى الرياض ورحلة واحدة إلى كل من جدة والدمام و4 رحلات إلى أبوظبي و6 إلى دبي فضلاً عن 3 رحلات إلى المنامة و2 إلى الدوحة ورحلة واحدة لكل من القاهرة ولندن والعاصمة الأردنية).

وأوضح العتيبي أن اليوم الثالث والأخير من هذه المرحلة سيشهد تسيير 22 رحلة جوية بواقع ( 3 رحلات إلى الرياض، و4 إلى القاهرة ورحلة واحدة إلى الإسكندرية و6 رحلات إلى العاصمة الأردنية و3 رحلات إلى إسطنبول ورحلة واحدة إلى كل من أنقرة وباريس وجنيف و2 إلى لندن).