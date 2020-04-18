طيران الجزيرة تشغل رحلات مخصصة للشحن بالكامل

بدأت شركة طيران الجزيرة بتشغيل رحلات مخصصة بالكامل للشحن الجوي من وإلى مطار الكويت الدولي، حيث أتمت أول رحلة شحن لها من وإلى الرياض يوم الأربعاء 15 أبريل.

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وبدأت الشركة عمليات الشحن الجوي بعد حصولها على الموافقة من الإدارة العامة للطيران المدني لتخصيص طائرات بالكامل، بما في ذلك مقصورة الطائرة لغرض الشحن الجوي.

وتعليقاً على هذا التوسع في ظل الظروف الحالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت رمشاندران: "استدعتنا الأوضاع الحالية الصعبة للتأقلم بسرعة وتوسيع خدمات الشحن الجوي التي تمكنا من مساندة وخدمة الشركات والمؤسسات المحلية ودعمها في تأمين الغذاء والمنتجات والأدوات الأخرى في دولة الكويت"، بحسب بيان نقلته صحيفة الراي.

وجاء هذا التوسّع في خدمات الشحن الجوي بعد تعليق جميع الرحلات التجارية للمسافرين بسبب وباء كوفيد-19.

ووضعت الشركة طائرات من طراز إيرباص A320 لخدمة هذا القطاع وبحمولة تصل لغاية 15 طنا لكل طائرة وذلك إلى الوجهات التي تقع على بعد 6 ساعات طيران من الكويت، في حين يعتمد الشحن للوجهات على موافقات الهيئات المنظمة في كل دولة.