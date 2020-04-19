شركات طيران ترفض رد قيمة التذاكر بعد إلغاء السفر لتداعيات كورونا

رفضت شركات طيران عربية وعالمية ومواقع حجوزات إلكترونية، رد قيمة تذاكر السفر لمن قاموا بحجز تلك التذاكر بعد إلغاء سفرهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا، وفقا لما رصدته جريدة الإمارات اليوم.

وقال المسافرون إن هذه الشركات أصرت على الاحتفاظ بقيم التذاكر وعدم ردها، مع إلزام المسافرين بالحجز خلال فترة عام، باستخدام قيمة التذكرة مع دفع الفارق في السعر عند الحجز الجديد أو الحصول على بطاقة مشتريات بقيمة التذاكر، بالرغم من رفض المسافرين لكل من الخيارين.

وأكد مسؤولون بمكاتب للسفر والسياحة، أن هذا الوضع غير قانوني وليس من حق الشركات رفض رد قيم التذاكر، خصوصا أن الأزمة عالمية، وأن عدم السفر لأسباب خارجة عن إرادة المسافرين، حيث إن غالبية المطارت قد أغلقت أبوابها أمام المسافرين.

وأرجعوا موقف الشركات إلى الأوضاع المالية لشركات الطيران والتي لا تملك سيولة كافية، حيث إن السيولة الموجودة لدى بعض الشركات قليلة تكفي 3 أشهر فقط بسبب الظروف الراهنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر، علاء العلي، إن "عددا من شركات الطيران ترفض رد أموال الحجوزات بالرغم من أن هذا الإجراء غير قانوني، حيث إنه ليس من حق الشركات رفض رد قيم التذاكر، خاصة أن الأزمة عالمية، ومعظم، إن لم يكن، كل المطارت الكبرى قد أغلقت أبوابها أمام المسافرين".

ولفت العلي إلى أن "مسافرين عانوا في العديد من دول العالم، وليس الإمارات فقط، من هذا الوضع"، موضحا أن "الأوضاع المالية لشركات الطيران قاسية ولا تملك سيولة كافية، حيث إن السيولة الموجودة لدى بعض الشركات قليلة وتكفي لفترة 3 أشهر بسبب الظروف الراهنة".