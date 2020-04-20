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كورونا والسياحة.. كاميرات حرارية في فنادق أبوظبي

المصدر: العربية.نت
فنادق أبوظبي
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وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بتعليمات إلزامية إضافية في جميع المنشآت السياحية والفندقية بالإمارة تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19" بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضافت في تعميم صدر عنها، أنه يتوجب على جميع المنشآت السياحية والفندقية تركيب الكاميرات الحرارية وربطها بشبكات الكاميرا المتواجدة في مرافقها، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأوضحت أنها ستتواصل مع الفنادق والمنشآت السياحية لتوفير الكاميرات الحرارية ومعداتها ودليل الإشراف على النظام لجميع الأطراف قريباً من قبل الفريق المسؤول من الدائر لتسهيل عملية تثبيتها.

وأكدت أنه سيتم التدقيق على المنشآت والفنادق للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

كلمات دالّة

#فنادق أبوظبي, #كوفيد 19, #فيروس كورونا, #فنادق دبي

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