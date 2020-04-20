مصر للطيران تستأنف الرحلات الاستثنائية.. وهذه مواعيدها

تبدأ شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، على أن تعود كافة الرحلات إلى مطار مرسى علم.

وستكون الرحلات كالتالي:

الثلاثاء 21 أبريل: القاهرة - بيروت وتقلع في الساعة 16.55 بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 22 أبريل: القاهرة - الرياض وتقلع في الساعة 8.30 صباحا.

الخميس 23 أبريل: القاهرة - واشنطن وتقلع الساعة 11 صباحا، القاهرة - الدار البيضاء وتقلع الساعة 8.05 صباحا، القاهرة - امستردام وتقلع الساعة 9.50 صباحا، القاهرة - موسكو وتقلع الساعة 10.40 صباحا، القاهرة - البحرين وتقلع الساعة 14 ظهرا ، القاهرة - بومباي وتقلع الساعة 16.45 مساء، القاهرة - جوانزو بالصين وتقلع الساعة 23.20 مساء.

كما تنظم شركة ايركايرو رحلات يوم الخميس كالتالي: القاهرة - فرانكفورت وتقلع الساعة 12 ظهرا، القاهرة - المالديف وتقلع الساعة 9.30 صباحا، القاهرة - الجزائر وتقلع الساعة 9.30 صباحا، القاهرة - برشلونة وتقلع أيضا الساعة 9.30 صباحا.

أما يوم الجمعة الموافق 24 أبريل ستنظم شركة مصر للطيران 3 رحلات إلى واشنطن وتقلع الساعة 11 صباحا، وجوهانسبرغ وتقلع الساعة 23.10 ليلا، وإلى بانكوك وتقلع الساعة 2.33 ظهرا ثم تغادر بانكوك إلى كوالالمبور وتعود إلى مرسى علم.

وتنظم شركة إيركايرو يوم الجمعة رحلة أثينا وتقلع الساعة 9.30 صباحا، ورحلة إلى بلغراد وتقلع في الساعة 9.30 صباحا.

كما تنظم شركة اير كايرو عددا من الرحلات لعودة المصريين العالقين في الخارج بدءا من يوم 26 أبريل الجاري وستكون كالتالي:

26 أبريل القاهرة - فرانكفورت وتقلع في الساعة 10 صباحا.

27 أبريل القاهرة - كييف وتقلع في الساعة 9.30 صباحا.

28 أبريل القاهرة - جاكرتا وتقلع الساعة 7.30 صباحا.

30 أبريل القاهرة - أديس أبابا وتغادر بعد ذلك إلى نيروبي وتعود إلى مرسى علم.