أياتا: حركة النقل الجوي في العالم تراجعت 70%

قال اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، اليوم الثلاثاء، إن حركة النقل الجوي في العالم تراجعت بنحو 70% بسبب تداعيات كورونا.

وفي مطلع الشهر الجاري قدرت "أياتا" خسائر شركات الطيران حول العالم، بنحو 39 مليار دولار في الربع الثاني من العالم الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو.

ووفق تقديرات "أياتا"، فإنه قد يتبخر 61 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية. وكشف أياتا أنه قد يتم استرداد تذاكر سفر في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 35 مليار دولار.

ويستند "IATA" في أرقامه، على توقعات 3 أشهر من القيود الصارمة على السفر، وهو ما يعني انخفاض حركة الطيران بنسبة 71% في الربع الثاني.