اليوم.. مصر للطيران تُسير رحلات لإعادة المصريين العالقين

من المقرر أن تبدأ شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، على أن تعود كافة الرحلات إلى مرسى علم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات "الخارجية والهجرة والسياحة".

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن القواعد والجداول الخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج من خلال السفارات المصرية، موضحة أن عدد العالقين يصل لحوالي 3378 عالقا مصريا بالخارج. وأشارت إلى أنه يتم التعرف على العالقين من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، مؤكدة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

ووفقاً لشركة "مصر للطيران"، من المقرر أن تكون الرحلة الأولى اليوم الثلاثاء، من القاهرة إلى بيروت، فيما تكون الرحلة الثانية غداً الأربعاء من القاهرة إلى الرياض بالسعودية.

ويوم الخميس المقبل، من المقرر تسيير رحلات من القاهرة إلى واشنطن، ورحلة أخرى من القاهرة إلى الدار البيضاء، ورحلة ثالثة من القاهرة إلى أمستردام، وتكون الرحلة الرابعة من القاهرة إلى موسكو، والخامسة من القاهرة إلى البحرين، والسادسة من القاهرة إلى بومباي، ومن المقرر أن تقلع الرحلة السابعة من القاهرة إلى جوانزو بالصين.

وستقوم شركة مصر للطيران بتسيير 3 رحلات يوم الجمعة المقبل، الرحلة الأولى من القاهرة إلى واشنطن، والثانية من القاهرة إلى جوهانسبرغ، والرحلة الثالثة من القاهرة إلى بانكوك ثم تغادر بانكوك إلى كوالالمبور وتعود إلى مرسى علم.

ومن المقرر أيضاً، أن تنظم شركة إيركايرو رحلات يوم الخميس المقبل من القاهرة إلى فرانكفورت، ورحلة أخرى من القاهرة إلى المالديف، وتكون الرحلة الثالثة من القاهرة إلى الجزائر، على أن تقلع الرحلة الرابعة من القاهره إلى برشلونة. ويوم الجمعة، تنظم الشركة رحلة إلى أثينا، ورحلة أخرى إلى بلغراد.

كما تنظم الشركة عدداً من الرحلات لعودة المصريين العالقين في الخارج بدءاً من يوم 26 أبريل الجاري، حيث تنظيم يوم الأحد المقبل رحلة من القاهرة إلى فرانكفورت، ويوم الاثنين المقبل تنظم رحلة من القاهرة إلى كييف، ويوم الثلاثاء المقبل تنظم رحلة من القاهرة إلى جاكرتا، ويوم 30 أبريل الحالي ستقوم الشركة بتسيير رحلة من القاهرة إلى أديس أبابا وتغادر بعد ذلك إلى نيروبي ثم تعود إلى مطار مرسى علم.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، إضافة إلى الرحلات الداخلية.