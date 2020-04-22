رأس الخيمة تطلق شهادة اعتماد لقياس امتثال فنادقها للتعقيم

تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الإماراتية بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة لإطلاق برنامج اعتماد يستهدف مزودي خدمات الضيافة في رأس الخيمة.

ومن المقرر لعملية الاعتماد أن تستند إلى مجموعة إجراءات تطبقها مختلف أقسام الفنادق وعملية تقييم رسمية لدى بدء مرحلة التعافي من تداعيات "كوفيد-19"، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

ويهدف برنامج شهادة الاعتماد لفنادق رأس الخيمة الذي سيطلق عليه اسم "ابق آمناً"، إلى استعادة الثقة وتعزيزها بالقطاع السياحي في الإمارة بمجرد رفع القيود اللازمة عن حركة السفر.

وستشمل الإجراءات عمليات تعقيم شاملة للفنادق سيتم إجراؤها بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة القائمة حالياً على تطبيق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، إضافة إلى إجراءات خاصة بخدمة النزلاء والتعامل معهم، والتفاعل بين الموظفين، ورفع معايير النظافة والتعقيم، إضافة إلى عدة إجراءات تشغيلية يجب اتخاذها في مرحلة التعافي.

ووضعت فنادق رأس الخيمة بالفعل خططاً للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لتنظيف وتعقيم الفنادق وتوثيقها تماشياً مع أفضل الممارسات التي وجهت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وفي الوقت الحالي، تأتي سلامة وصحة وعافية الزوار والعاملين ضمن قطاع الضيافة في الإمارة على رأس قائمة الأولويات، ولهذا تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة التنسيق مع شركائها في القطاع الفندقي ضماناً لتطبيق أعلى مستويات النظافة، والالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والهيئات الاتحادية المعنية في الدولة.

وتتكون خطة التعافي التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من أربع خطوات، وتوجه تركيزها الأولي على السوق المحلية، تليها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق حملة ترويجية للعطلات القصيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح للنزلاء الذين يحجزون للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في رأس الخيمة الحصول على تذكرتين مجانيتين لمعالم الإمارة مثل "قمة جيس للمغامرة" و"مزرعة لآلئ السويدي".

وسيتم تفعيل هذه الحملة عند رفع القيود المفروضة على السفر من قبل السلطات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار، وتزامناً مع عروض الإقامة والوجبات المجانية للأطفال في قطاعي الضيافة والمطاعم. وإلى جانب شهادة اعتماد "ابق آمناً" لفنادق رأس الخيمة، تأتي هذه الجهود بهدف تعزيز جاذبية الإمارة وتسليط الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها لدى عودة قطاع السفر إلى نشاطه.