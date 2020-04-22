مطارات دبي: إعفاءات تصل لـ 100% لشركاء الطيران والأعمال

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، برنامجها للتعامل مع جائحة كورونا، والذي ينطبق على الفترة المتأثرة من مطلع مارس حتى 31 مايو 2020 يشمل التنازل عن 100% من الحد الأدنى من الضمانات أو الرسوم المعادلة للشركاء الذين طُلب منهم وقف النشاط أو التداول بسبب تعليق عمليات المطار نتيجة للوباء العالمي كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت مطارات دبي في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها في مجال الطيران والأعمال وتخطط لإعادة التعبئة التدريجية بمجرد رفع قيود السفر المتعلقة بالجائحة، ضمن إطار استقرار الأعمال، حيث تم تزويد شركاء الطيران والمستأجرين وأصحاب الامتياز بتفاصيل برنامج المساعدة الذي وافقت عليه مطارات دبي.

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وأضافت المؤسسة أنها استجابت بشكل حاسم لأزمة كوفيد - 19 وهي من بين أولى شركات تشغيل المطارات التي تقترح مساعدة جادة لشركات الطيران والشركاء التجاريين.

وبالنسبة للشركاء الذين حافظوا على عمليات جزئية، يجري اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة انخفاض نشاط الطيران، بما في ذلك إعادة الجدولة والتعديلات المالية الأخرى. وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة مطارات دبي: يوجين باري إن "المرونة أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".

يذكر أن السلطات الإماراتية قامت بتاريخ 24 مارس 2020 بتعليق رحلات المسافرين في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، باستثناء رحلات العودة إلى الإمارات، وسيبقى التعليق ساريًا حتى إشعار آخر مع استثناء عمليات الشحن.