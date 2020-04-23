أياتا: اقتصادات المنطقة تفقد 66 مليار دولار من توقف الطائرات

قال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) للشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الخميس، إن الاتحاد ليس راضيا عن جهود الحكومات في المنطقة الرامية لدعم شركات الطيران لديها.

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الخميس، أن شركات الطيران تستنفد السيولة والاحتياطيات بشكل سريع جدا، مؤكدا على ضرورة إعلان الحكومات عن حزم إنقاذ محددة لشركات الطيران.

وتابع: "نريد منهم (حكومات المنطقة) أن يعطوا الأولوية حقا للملاحة الجوية ويعلنوا عن إجراءات إنقاذ محددة لشركات الطيران وقطاع الملاحة الجوية على غرار الدول الأخرى".

وأشار البكري إلى أنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19، كما أن 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالمنطقة بسبب توقف حركة الطيران.

وأوضحت أن أياتا قدر خسائر شركات الطيران السعودية بـ 7.2 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19، وأن ناقلات الإمارات خسرت 6.8 مليار دولار.

وأوضح أن استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجيا، ويجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وإفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك.

وأكد أنه تجري دراسة بشأن ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة.