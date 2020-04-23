العربية للطيران أبوظبي تحصل على رخصة التشغيل

حصلت شركة العربية أبوظبي للطيران على رخصة التشغيل انطلاقاً من العاصمة أبوظبي لتكون المشغل الخامس في الدولة.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أن الشركة الجديدة ستقوم بخدمة جهات جديدة انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.

وأكد أن قطاع الطيران سيتغلب على المصاعب التي أصابته بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات وقف الطيران العالمية.

موضوع يهمك ندد المتحدث الرسمي لشركة العربية للطيران بالتقارير، التي تحدثت عن طلب الشركة دعماً مالياً حكومياً في ظل الظروف الراهنة،... العربية للطيران تنفي تعليق إطلاق شركتها في أبوظبي شركات

تأتي هذه الأخبار، لتنفي نفياً قاطعاً ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ، الأسبوع، بأن العربية للطيران تخطط لتأجيل إطلاق شركة طيران جديدة منخفضة التكلفة مع استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي ألحق الضرر بصناعة الطيران.

وكانت شركتا "الاتحاد للطيران" في أبوظبي، و"العربية للطيران" في الشارقة، قد أعلنتا في 17 أكتوبر الماضي، عن اتفاق لإطلاق شركة طيران منخفضة التكلفة في البلاد، ستعمل من العاصمة أبوظبي.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) للشرق الأوسط وإفريقيا محمد البكري، اليوم الخميس، إن الاتحاد ليس راضيا عن جهود الحكومات في المنطقة الرامية لدعم شركات الطيران لديها.

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الخميس، أن شركات الطيران تستنفد السيولة والاحتياطيات بشكل سريع جدا، مؤكدا على ضرورة إعلان الحكومات عن حزم إنقاذ محددة لشركات الطيران.

وتابع: "نريد منهم (حكومات المنطقة) أن يعطوا الأولوية حقا للملاحة الجوية ويعلنوا عن إجراءات إنقاذ محددة لشركات الطيران وقطاع الملاحة الجوية على غرار الدول الأخرى".

وأشار البكري إلى أنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19، كما أن 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالمنطقة بسبب توقف حركة الطيران.