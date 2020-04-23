اليوم.. 6 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج

من المقرر أن تقوم شركتا "مصر للطيران" وشركة "إير كايرو"، اليوم الخميس، بتسير 6 رحلات استثنائية ضمن خطة الحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين بالخارج إثر غلق المطارات المصرية في 19 مارس الماضي ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات "الخارجية والهجرة والسياحة".

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 3 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى الدار البيضاء وأمستردام والمنامة، فيما تسير شركة إير كايرو 3 رحلات إلى فرانكفورت والجزائر وبرشلونة. وتهبط جميع الرحلات في مطار مرسى علم، حيث يخضع الركاب إلى العزل الطبي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن القواعد والجداول الخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج من خلال السفارات المصرية، موضحة أن عدد العالقين يصل لحوالي 3378 عالقا مصريا بالخارج.

وأشارت إلى أنه يتم التعرف على العالقين من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، مؤكدة أنه تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، إضافة إلى الرحلات الداخلية.