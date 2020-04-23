مقاعد الطائرات بعد كورونا.. تباعد اجتماعي وخصوصية أكبر

مع حالة الشلل التام التي لا تضرب فقط سطح كوكب الأرض ولكن أيضا سماءه بفعل فيروس كورونا المستجد وسط توقف شبه تام لحركة الطيران العالمية، بدأت الشركات تضع مخططات لمستقبل طيران ما بعد كورونا القائم على أسس التباعد الاجتماعي.

وقدمت شركة أفياتورز الإيطالية تصميما جديدا لمقاعد الطائرات، من شأنها أن تسمح بالسفر الآمن في الدرجات الاقتصادية بالطائرات والتي يعتقد على نطاق واسع أنها أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الوباء حول العالم مع عدم وجود مسافة أمان كافية بين الركاب تمنع انتقال العدوى فيما بينهم، كما توفر خصوصية أكبر للركاب.

وتشمل التصميمات الجديدة التي تعمل الشركة الإيطالية على تطويرها وضع حواجز بين الركاب في كل مقعد من شأنها أن تسمح بمساحة من التباعد لا يمكن معها انتقال العدوى بين الركاب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي التصميم الجديد بالدرجة الاقتصادية تم تقسيم المقاعد الوسطى بالطائرة لتكون منفصلة عن بعضها البعض وفي الاتجاه العكسي لمقاعد الممر ما يؤمن مساحات كافية بين الركاب من شأنها أن تسمح في نهاية المطاف بالسفر الأمن دون الحاجة إلى تخفيف كثافة الركاب في الطائرة كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى.

وستكون الحواجز الجديدة المزمع تصميمها شفافة بحيث تسمح بالتواصل الاجتماعي الآمن للركاب دون حدوث أي تقارب أو لمس قد يتسبب في انتشار العدوى.

وسبق للشركة الإيطالية أن صممت مقاعد الوقوف لأطقم الطائرات من المضيفين والمضيفات.

وفي وقت قالت به الشركة الإيطالية إنها جاهزة لتصنيع المقاعد الجديدة، فإن تطبيق تلك الآلية في الطائرات لن يتم على وجه السرعة في انتظار اجتيازها لإجراءات الأمن والسلامة المتبعة في صناعة الطيران العالمية.