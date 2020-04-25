 60 إصابة جديدة بكورونا على سفينة سياحية في اليابان

أكدت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، حوالي 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.

موضوع يهمك عندما نتحدث عن بلد غامض مثل كوريا الشمالية، على المرء أن يكون حذراً، فالنظام الكوري الشمالي الذي يعتبر نفسه كوريا... بلا وريث وبمشاكل بالقلب: ماذا سيحدث إذا مات كيم يونغ-أون؟ العرب و العالم

وبعد استكمال إجراء فحوص لكل أفراد الطاقم أدى العدد الجديد الذي أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة على السفينة كوستا أتلانتيكا لنحو 150، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة المؤلف من 623 فردا.

وتأتي الإصابة الجماعية على ظهر السفينة الراسية في ناغازاكي في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة. وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800. وتوفي نحو 345 شخصا.

وترسو هذه السفينة في اليابان منذ فبراير/شباط من أجل الإصلاح والصيانة بعد أن منعت الجائحة عمليات إصلاح مقررة في الصين. وفرضت سلطات نجازاكي حجرا صحيا على السفينة لدى وصولها وأمرت طاقمها بعدم تجاوز رصيف الميناء إلا لزيارة المستشفى.