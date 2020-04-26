السعودية تمدد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر

أعلن التلفزيون الرسمي في السعودية تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر.

كانت وزارة الداخلية السعودية قد مددت في 29 مارس الماضي العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر.

كما تم تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.

ويأتي تمديد الرحلات وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.