ترمب: نبحث برامج فحوصات طبية للمسافرين جواً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته تبحث مع شركات الطيران وضع برامج فحوص طبية للمسافرين.

وفي وقت سابق، أشاد ترمب بخطوات وقرارات جريج آبوت، محافظ ولاية تكساس الذي ينوي فتح الأعمال الاقتصادية على مراحل بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترمب بتغريدة في تويتر إنه لم يفكر أبدا بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر.

وقالت شبكة "سى إن إن" إنه لا يمكن لترمب أن يغير من جانب واحد تاريخ الانتخابات في نوفمبر، حيث تم وضعه بموجب قانون اتحادي، وسيتعين على الكونغرس الموافقة على مثل هذه الخطوة.