دبي تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو

أكد مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال المري، أن الإمارة تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو بعد الإغلاق التام لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المري، في مقابلة مع بلومبيرغ، أن عملية إعادة الفتح ستكون تدريجية ويمكن تأجيلها حتى سبتمبر، اعتمادًا على الأوضاع العالمية.

يأتي ذلك بعد أن بدأت الإمارات تخفيف القيود على الحركة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أكد المري أن موضوع تقييد بناء الفنادق وسط وفرة من الغرف ليس أمرا متروكا للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن الدعم للقطاع من بينها تخفيف رسوم البلدية بـ50%.