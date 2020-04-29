"سياحة دبي": قادرون على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال المري، إن "دبي تتمتع بسجل حافل في القدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق"، مشيراً إلى أن "النظام البيئي بأكمله يسخر الوقت والجهد اللازمين لإعادة الأمور إلى نصابها حتى نتمكن من الترحيب بالعالم في دبي عندما تتحسن الأمور".

وأضاف المري لتلفزيون "بلومبرغ" أن "طيران الإمارات" شريك رئيسي لنا، ونعمل معهم عن كثب حيث إنهم يأخذون الحجوزات الآن في بداية يوليو، كما أننا ندعمهم في إعادة الفتح، لكن الفكرة أن هذا السيناريو الحاصل الآن هو مسألة عالمية.

وذكر المري وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن العديد من المطارات ما زالت مغلقة، والمناقشات الثنائية جارية للخروج بخطة واضحة لإعادة الفتح. كما نعمل عن كثب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للتأكد من أن المدينة جاهزة من جميع النواحي ومهيأة تماما لاستقبال السياح متى أمكن.