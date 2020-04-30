تراجع إيرادات السياحة التركية 11.4% بالربع الأول

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس تراجع إيرادات السياحة 11.4%، في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.

كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17%، العام الماضي لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.

كان وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، توقع أن تبدأ السياحة الداخلية في بلاده أواخر شهر مايو/ أيار المقبل.

وقال أصوي إن حركة السياحة في عموم البلاد متوقفة تماما بسبب التدابير الحكومة للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أرصوي أن قطاع السياحة في جميع أنحاء العالم تأثر بشكل سلبي من تفشي كورونا.